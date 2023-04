Volley, Lube concentrata in vista della decisiva Gara 5 contro il Verona

La Cucine Lube Civitanova lavora a testa bassa per farsi trovare pronta in vista del faccia a faccia con la WithU Verona di sabato 8 aprile (ore 18) all’Eurosuole Forum. Gara 5 metterà in palio il pass per le Semifinali. Lo schiacciatore Mattia Bottolo e i suoi compagni non vogliono lasciare nulla al caso. Dopo aver impattato la serie vincendo le ultime due partite, i campioni d’Italia vogliono arrivare preparati alla resa dei conti.

Mattia Bottolo: “Sabato si riparte dalla parità – ricorda -, non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di sentirci in vantaggio solo perché abbiamo vinto gli ultimi due match con Verona. I complimenti vanno accantonati come ci ricorda il nostro coach, mentre noi dobbiamo andare per la nostra strada e affrontare questa gara decisiva senza distrazioni. Non è stato semplice rimontare avversari che non perdevano da 9 match e ci avevano battuto nei primi due confronti della serie, ma eravamo spalle al muro e siamo riusciti a rialzarci. Sabato l’atteggiamento dovrà essere lo stesso. Balaso non lo so, ma della colonia di veneti io e Gottardo sentiamo molto il derby con gli scaligeri perché fino allo scorso anno erano molto attese le sfide tra Padova e Verona. Ora che sono alla Lube continuo ad avvertire questa rivalità. Il pubblico dell’Eurosuole Forum conterà molto perché in casa la WithU ha potuto contare su un grande tifo. Ora siamo noi che vogliamo l’uomo in più e sono convinco che i supporter ci daranno una mano incredibile”.