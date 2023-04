Allontanato 45 enne pakistano abusivo da un abitazione ad Ancona

Nel pomeriggio di ieri personale della Squadra Volante, su disposizioni della locale Sala Operativa, interveniva in via Fermo, in quanto veniva segnalato che un uomo, verosimilmente straniero, si era introdotto all’interno di un’abitazione disabitata.

Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatti con il richiedente, un cittadino italiano di 39 anni, che riferiva di aver trovato un estraneo all’interno dell’abitazione, di sua proprietà ma nella quale attualmente non vive. Inoltre, specificava ai poliziotti di essere passato di tanto in tanto a controllare che nell’abitazione fosse tutto in regola, aggiungendo di avere effettuato l’ultima visita tre giorni prima, senza riscontrare anomalie.

Gli agenti procedevano ad identificare l’uomo presente all’interno della casa, risultando essere un cittadino del Pakistan di 45 anni regolare sul territorio nazionale.

Questi riferiva di non avere una casa e di dormire in strada. Pertanto, avendo visto che l’abitazione in questione aveva la parvenza di essere abbandonata, per ripararsi dal freddo, vi si era introdotto all’interno senza provocare danni in quanto la porta d’ingresso era risultata essere semi-aperta.

Gli agenti appuravano che la porta d’ingresso e le finestre in legno, di esile fattura, non presentavano segni di danneggiamento, mentre la casa, visibilmente usurata dal tempo, presentava il danneggiamento del contatore della luce, di cui l’uomo abusivamente aveva usufruito, come da lui confermato, per attivare l’energia elettrica. Sempre il cittadino pakistano riferiva di essersi introdotto all’interno della casa pochi giorni prima.

I poliziotti constatavano che vi erano molteplici effetti personali dell’uomo disposti tra camera da letto e cucina, tra cui abbigliamento, cibo, nonché piatti, posate, bicchieri e pentolame vario. Lo stesso proprietario di casa confermava che tutte le cose all’interno non erano di sua proprietà.

Ultimati tutti gli accertamenti sul posto, il cittadino pakistano, che a seguito della querela del proprietario di casa sarà denunciato per invasione di terreni ed edifici, si allontanava dal posto.