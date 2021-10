Volley, Lube pronta per l’esordio casalingo contro Piacenza

Domenica (ore 15.30) esordio stagionale casalingo per la Cucine Lube. Blengini: “Piacenza rivale da alta classifica!”

Solo il ferreo rispetto delle normative e il limite di capienza del 60% impediranno di vedere l’Eurosuole Forum gremito per il debutto casalingo dei Campioni d’Italia. Domani, domenica 17 ottobre (ore 15.30 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia), la Cucine Lube Civitanova di Gianlorenzo Blengini ospiterà la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Lorenzo Bernardi per la 2ª giornata di Regular Season. C’è aria di spettacolo tra due team che hanno confezionato un avvio di torneo da incorniciare.

Marchigiani ed emiliani sono appaiati a 3 punti. Sabato scorso i biancorossi hanno violato la Kioene Arena di Padova in tre set dando la sensazione di avere già rodato la solidità difensiva e, nel complesso, di essere pronti alle battaglie di SuperLega. Domenica scorsa si è fatta trovare sul pezzo anche la Gas Sales al PalaBanca, teatro del 3-1 inflitto nel derby regionale a Ravenna. Un match vinto con lucidità, tenacia e carattere.

Osmany Juantorena e compagni sanno di ospitare una rivale attrezzata, ma in settimana Robertlandy Simon è stato chiaro quando ha parlato del ritorno dei tifosi: “Vogliamo vincere e dare spettacolo per i nostri sostenitori!”.

Rush finale per avere i biglietti

La consegna dei Premi di Lega. Palloni d’oro ai centrali!

Prima del match è in programma la consegna di due premi attribuiti a due dei centrali biancorossi dalla Lega Pallavolo Serie A per le performance della passata stagione agonistica. Simone Anzani riceverà un riconoscimento per aver siglato il maggior numero di muri vincenti in Regular Season, mentre Robertlandy Simon sarà insignito della sfera dorata come miglior centrale.

Alla scoperta della Gas Sales Bluenergy Piacenza

Terzo anno di SuperLega per Piacenza. Si è arricchita la rosa a disposizione dell’allenatore Lorenzo Bernardi con il capitano Antoine Brizard, oro olimpico a Tokyo, il giovane talentuoso opposto Adis Lagumdzija, naturalizzato turco. Da segnalare il ritorno dell’americano Maxwell Holt dalla Vero Volley Monza, mentre tra le new entry c’è il neocampione d’Europa Francesco Recine (cresciuto nel vivaio Lube), che trova come compagno lo sloveno Toncek Stern, suo grande rivale nel torneo continentale. Il centrale Enrico Cester, ex biancorosso, il libero campione del mondo under 21 Damiano Catania, i francesi Pierre Pujol e Thibault Rossard e il centrale Edoardo Caneschi completano gli arrivi. L’obiettivo della società è quello di disputare un grande campionato per guadagnarsi il palcoscenico europeo.

Parla Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova):

“Nel match d’esordio la squadra ha mostrato una buona attitudine e abbiamo raccolto quello che volevamo. Ora è essenziale la continuità tenendo presente che ospiteremo una rivale con risorse importanti come Piacenza, una squadra quasi del tutto rivoluzionata, ricca di talento e con una panchina lunga, per me con l’obiettivo di entrare nella top quattro. Ho visto alcuni test della Gas Sales, l’organico mi ha fatto un’ottima impressione. Dovremo stare molto attenti”.

Parla Leonardo Scanferla (libero Gas Sales Bluenergy Piacenza):

“Le motivazioni per questa prima sfida arrivano anzitutto dal calibro del nostro avversario. Affronteremo una grandissima squadra e i ragazzi sanno che dovremo farlo divertendoci e cercando di mettere in pratica quei primi insegnamenti raccolti nei primi allenamenti congiunti del pre-campionato. Torneremo finalmente a giocare davanti al pubblico e spero che questo possa essere un motivo in più per affrontare questa stagione con nuovo slancio, sapendo che ci sarà da soffrire ma che al tempo stesso avremo grossi margini di miglioramento per un gruppo così giovane e volenteroso”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Armando Simbari di Milano e Ilaria Vagni di Perugia

Incrocio numero 5 con Piacenza, biancorossi sempre vittoriosi

Le squadre si incroceranno per la sfida numero 5: la Cucine Lube ha vinto i 4 precedenti scontri diretti.

Gli ex nei roster

Enrico Cester a Civitanova dal 2015/16 al 2018/19. Francesco Recine è cresciuto nel vivaio biancorosso.

Giocatori a caccia di record

Regular Season: Osmany Juantorena – 2 muri ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Francesco Recine – 2 punti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Enrico Diamantini – 7 punti ai 900, Robertlandy Simon – 14 punti ai 1700 (Cucine Lube Civitanova), Oleg Antonov – 9 punti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Live streaming su volleyballworld.tv con la telecronaca di Gianluca Pascucci

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14 sullo stesso canale. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.