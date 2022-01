Volley, Lube rassicura gli abbonati sulle capianze ridotte per Covid

A.S. Volley Lube comunica che la riduzione degli accessi al 35% della capienza dei palazzetti, introdotta dal decreto per il contrasto alla diffusione della variante Omicron, non rappresenterà un problema per gli abbonati biancorossi.

I tifosi che hanno aderito alla campagna abbonamenti “Vivi la Lube dal vivo”, acquistando la tessera stagionale per le gare interne della Cucine Lube, avranno l’accesso garantito all’Eurosuole Forum di Civitanova in occasione dei match compresi nel pacchetto.

Per i restanti biglietti sarà osservata la vendita libera, sia al botteghino del palas che online nel circuito Vivaticket, fino al limite consentito del 35% della capienza.

Tessere stagionali

Le tessere stagionali sono valide per i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), CEV Champions League (Gironi e Play Off) e Coppa Italia.

Abbonamenti nominativi

Le tessere stagionali sono nominative e non possono essere ceduti a terzi, nemmeno a un membro dello stesso nucleo familiare.

Super green pass e mascherine

Accesso all’Eurosuole Forum consentito solo ai possessori di SUPER GREEN PASS (Certificazione verde Covid-19 ottenuta in seguito a vaccinazione o guarigione) dotati di mascherina FFP2 (l’unico tipo consentito di protezione delle vie respiratorie) da indossare obbligatoriamente per tutta la durata della permanenza all’interno dell’impianto.

Cibo e bevande

Divieto di introdurre e consumare cibo e bevande all’interno dell’Eurosuole Forum. Anche i punti di ristoro dell’impianto rimarranno chiusi.