Volley, presentata la nuova campagna abbonamenti della Lube

“L’abbiamo fatto ancora!”. La musica non cambia, i colori dei Campioni d’Italia nemmeno! La campagna abbonamenti 2022/23 della Cucine Lube Civitanova è ai nastri di partenza. Reduci da tre Scudetti consecutivi, i giganti biancorossi torneranno a lottare all’Eurosuole Forum con il sostegno dei propri tifosi.

La conferenza stampa

Oggi alle 12 il vice presidente e amministratore delegato Albino Massaccesi e il direttore generale Beppe Cormio hanno incontrato la stampa e i vertici della tifoseria organizzata per lanciare la campagna abbonamenti che prenderà il via lunedì 4 luglio.

Albino Massaccesi: “Siamo tra i primi Club di SuperLega a lanciare la Campagna Abbonamenti con l’obiettivo di tornare al numero di abbonati pre-Covid, anche se non possiamo lamentarci dello scorso anno perché non era facile raggiungere le 1000 tessere in una stagione così. Proveremo a raddoppiarli, ma non sarà semplice. La vittoria di tre Scudetti di fila e le tariffe immutate potrebbero essere gli stimoli per riempire il palas, non solo in occasione dei match importanti. Nell’ultimo torneo abbiamo realizzato iniziative per coinvolgere gli spettatori, che ormai non sono solo locali ma vengono da tutta Italia. Daremo agli abbonati del 2019/20 e del 2021/22 un diritto di prelazione. Siamo fieri dei nostri supporter, anzi mi sorprende che non siano stati ancora premiati come migliore tifoseria italiana. Forse sono troppo sportivi!”.

Beppe Cormio: “Le incertezze della pandemia hanno ridotto l’affluenza, ma noi vogliamo recuperare terreno! Per questo non abbiamo ritoccato i prezzi e per la stessa ragione la tessera darà diritto a vedere le 26 possibili partite delle varie competizioni, compresa la Champions League che ora ha un turno in più. Lunedì la Campagna Abbonamenti si aprirà con un doppio diritto di prelazione per i vecchi abbonati, ma non sarà preclusa a chi, al di fuori dei posti compresi nella prelazione, vorrà comprare il suo abbonamento. Parte per tutti fin da subito, ma sui posti già venduti c’è il diritto di prelazione. L’headline ‘Lo abbiamo fatto ancora’ sottolinea la vittoria del terzo Scudetto, un sogno che si è avverato. Ne approfitto per dire che oltre ad auspicare un premio per i tifosi mi aspetterei un riconoscimento per l’allenatore! A esprimersi sono i colleghi delle altre società, ma il voto è segreto! Forse andrebbe reso palese!”.

LE INDICAZIONI PER LA STAGIONE 2022/23

Abbonamenti.

Le tessere, in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche in via San Costantino, saranno valide per tutti i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), CEV Champions League (Gironi e Play Off) e Coppa Italia.

Diritto di prelazione.

La prelazione consentirà di acquistare in anticipo la tessera mantenendo il posto della stagione 2019/20. Successivamente avranno diritto alla prelazione gli abbonati della stagione 2021/22. Fin da subito tutti gli altri potranno acquistare il proprio abbonamento al di fuori dei posti che rientrano nella prelazione.

Calendario di vendita.

Da Lunedì 4 luglio alle 16 a sabato 9 luglio alle 13, tutti i possessori degli abbonamenti della stagione 2019/20 avranno diritto di prelazione per la stagione 2022/23.

Da lunedì 11 luglio alle 16 a giovedì 14 luglio fino alle 19, tutti i possessori degli abbonamenti della stagione 2021/22 avranno diritto di prelazione per la stagione 2022/23.

Dalle ore 16 di venerdì 15 luglio si aprirà la libera vendita degli abbonamenti alla stagione 2022/23.

Orari vendita abbonamenti.

Dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato 10-13, domenica chiuso.

Abbonamenti Online.

Dalle ore 16 di venerdì 15 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti alla stagione 2022/23 anche online sul circuito Vivaticket collegandosi alla pagina web lubevolley.vivaticket.it.

Tessere nominali e non cedibili.

Gli abbonamenti sono nominativi e non potranno essere ceduti nemmeno ai membri della stessa famiglia

La gradinata E.

Settore escluso dalla campagna abbonamenti, in quanto interamente riservato ai tifosi di Lube nel Cuore.

La gradinata L.

Posti non in vendita, in quanto riservati alle tifoserie ospiti.

Tessera.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

Avvertimento.

In caso di gare a porte chiuse per motivi legati alla pandemia e indipendenti dalla A.S. Volley Lube, l’abbonamento non consentirà l’accesso all’Eurosuole Forum. In caso di ingresso consentito a un numero di spettatori inferiore agli abbonamenti rilasciati, sarà la A.S. Volley Lube a definire le modalità di accesso in base alle normative in essere per consentire a tutti di intervenire al maggior numero di match. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo in caso di apposito Decreto Legge Ministeriale.

GLI ABBONAMENTI

– VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato e accesso all’Area Hospitality – 800 euro prezzo unico

– PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine – 600 Euro Intero e 480 Euro Ridotto*

– GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine – 400 Euro Intero e 320 Euro Ridotto*

– TRIBUNA (settori G – H – I): dietro al primo arbitro – 350 Euro Intero e 280 Euro Ridotto*

– GRADINATA: le varie gradinate – 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto*

– GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”): nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso – 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

N.B.: La società si riserva la possibilità di modificare i prezzi per le gare più importanti della Regular Season e per le fasi dei Play Off di SuperLega e Champions League.

PREMIUM: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA: 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

Info abbonamenti: lubevolley.it – 0733/1999422