Sulla A14 Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto tra Fermo e Grottammare verso Pescara, per consentire i lavori di ripristino di un incidente avvenuto nella galleria Grottammare.

Al momento si registrano 3 km all’uscita obbligatoria di Fermo, Civitanova Marche chiusa in direzione sud per evitare che aumenti il traffico a ridosso del tratto chiuso.

Per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione Pescara si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli e successivamente la A24 Roma-Teramo, oppure, è possibile uscire a Cesena sulla A14 e percorrere la E45 fino ad Orte, per poi riprendere la A1 in direzione Roma e successivamente la A24 Roma-Teramo.



In alternativa è possibile uscire ad Ancona Nord e seguire la SS76 in direzione Fabriano da dove è possibile proseguire in direzione di Perugia o di Roma attraverso l’E45.

Per chi utilizza l’uscita di Civitanova Marche, si consiglia di percorrere la SS77 in direzione di Foligno da dove è possibile proseguire in direzione Roma attraverso la SS3 Flaminia.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli.

Il traffico in tempo reale su Autostrade per l’Italia: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do