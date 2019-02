Albero su strada a Morro d’Alba, nessun ferito

Nella pomeriggio di oggi, alle 16,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fratelli Rosselli, Morro d\’Alba(AN) per ripristinare la viabilità.

A causa il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, si sono rotti alcuni rami di un grosso pino al lato della sede stradale. I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno verificato tutta la chioma dell’albero e hanno rimosso i rami pericolanti, in modo di ripristinare la viabilità. Non si segnalano persone coinvolte.

Un intervento molto importante in una situazione che poteva avere conseguenze molto peggiori per chi passava in quel momento nella zona colpita dall’albero finito al suolo.