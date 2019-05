Albero sul manto stradale a Camerano, nessun ferito

Nel tardo pomeriggio di ieri 20 maggio, alle ore 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano di Ancona in via Boranico per un grosso pino inclinato vistosamente sulla sede stradale.

I vigili del fuoco, utilizzando rapidamente l’autoscala hanno lavorato diverso tempo per rimuovere l’albero che dopo il maltempo dei giorni scorsi si era inclinato. Non si segnalano fortunatamente persone coinvolte nell’accaduto.

Episodio che poteva avere conseguenze peggiori ma che fortunatamente non ha causato feriti. Al termine dell’intervento del personale dei VVF la situazione di viabilità è tornata regolare dopo un’iniziale situazione di difficoltà dovuta al blocco della strada interessata.