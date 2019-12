Ascoli-Cittadella, Leali: Bravi a saper soffrire

Nicola Leali ha commentato così in conferenza stampa la vittoria sul Cittadella.

Una vittoria importante e sofferta che consente ai marchigiani di viaggiare nelle zone alte della classifica e sognare di giocarsi qualcosa di importante a fine stagione come la serie A.

“Nel primo tempo siamo stati in sofferenza nel far girare la palla, ma siamo comunque riusciti a difenderci bene. Nella ripresa abbiamo capito come poter uscire in modo più fluido da dietro e questo ci ha consentito di tenere il Cittadella nella propria metà campo. Oggi siamo stati concentrati al punto giusto ed è stato importante non subire gol”.