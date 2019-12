Ascoli-Cittadella, Zanetti: Vittoria sofferta

Molto soddisfatto a fine gara Mister Zanetti al termine della vittoria contro il Cittadella.

“E’ stata una partita difficile, come ci aspettavamo; il Cittadella ha ritmo e pressione in avanti e questo ci ha messo in difficoltà. Il primo tempo è stato di sofferenza anche se siamo stati bravi a non subire gol e va dato merito ai nostri difensori. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo rabbia e coraggio. Vincere queste gare non è semplice, per questo sono molto contento; dobbiamo comunque migliorare moltissimo, anche noi dobbiamo imparare ad alzare il ritmo della partita sia con che senza palla”.