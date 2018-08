Ascoli-Cosenza, Vivarini: Giocato un’ottima partita

Mister Vivarini al termine dell’1-1 fra Ascoli e Cosenza ha commentato così il match.

“I ragazzi hanno giocato una buona gara, che abbiamo ripreso solo alla fine, ma siamo stati bene in campo e abbiamo fatto la partita. Il campo non era al meglio? Ha rallentato la circolazione della palla, eravamo un po’ lenti, i giocatori di qualità hanno bisogno di far viaggiare il pallone; il campo non vuole essere una scusante perché dovevamo essere più bravi a fare gol, ma abbiamo fatto fare un sopralluogo e sembra che fra quindici giorni dovrebbe essere a posto. Dobbiamo trovare velocità d’azione, nel primo tempo l’abbiamo fatto abbastanza bene. Penso che se fossimo riusciti a segnare nel primo tempo, avremmo potuto chiudere il secondo tempo con più gol. Avevamo preparato la gara in modo da prevenire le ripartenze avversarie. Sono molto contento dell’esordio di Quaranta, ha mostrato sicurezza, personalità, qualità di gioco e ha struttura fisica. E’ un giocatore che potrà crescere moltissimo, si è anche preso la briga di impostare il gioco. La difesa? Mi è sembrata attenta. L’attacco? Bisogna servire gli attaccanti in velocità e la ricerca delle verticali ancora non l’abbiamo, comunque nel primo tempo abbiamo dato una gran palla ad Ardemagni. L’Ascoli deve abituarsi ad essere molto offensivo. Ardemagni dal 1′? In settimana ha dimostrato di voler giocare e per me gli allenamenti e l’atteggiamento contano. L’arbitro? Non parlo mai dei direttori di gara, a volte possono sbagliare loro e a volte sbaglio io. Nesta è venuto a vederci? Io ieri ho visto il Perugia e penso che domenica prossima sarà una bella partita. Una gara come quella di oggi ci ha dao tanta forza, l’Ascoli non ha mollato fino alla fine, abbiamo gestito la partita con cattiveria e determinazione”.