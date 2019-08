Bagno di folla questa mattina all’Ascoli Calcio Store di via Cairoli 32 per la presentazione delle nuove maglie s.s. 2019/20: tanti tifosi e curiosi, soprattutto mamme e bambini, hanno riempito il punto vendita ufficiale in pieno centro storico. A fare da padroni di casa, in perfetta sintonia col claim “La nostra casa è la vostra casa”, il capitano Matteo Ardemagni, Ivan Lanni, Riccardo Brosco, Michele Troiano, Davide Petrucci, Alessio Da Cruz e Gianluca Scamacca. Modelli per un giorno i sette calciatori dell’Ascoli che hanno indossato la prima maglia bianconera, arricchita di preziosi dettagli come il tricolore sul bordo manica e sul girocollo e il contorno rosso dei numeri sul retro maglia, la seconda nera con l’anno di fondazione del Club in formato maxi nero su nero, la terza gialla e quella da portiere verde fluo. Main Sponsor Fainplast, Second Sponsor Moretti Design, Back Sponsor la new entry “Green Network” e Sponsor di pantaloncino Air Fire.