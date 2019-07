Ascoli, il dirigente Di Mascio ha rescisso il contratto

Questa mattina il Responsabile tecnico del Settore Giovanile, nonché Allenatore della Primavera dell’Ascoli, Cetteo Di Mascio ha rescisso il contratto che lo legava al Club bianconero ancora per due stagioni. Di Mascio saluta Ascoli e l’Ascoli dopo cinque anni e quattro mesi. Ad annunciarlo questo pomeriggio in conferenza stampa sono stati il Presidente Giuliano Tosti e l’azionista Gianluca Ciccoianni che hanno espresso parole di ringraziamaneto per l’operato di Di Mascio annunciando che, al momento, le redini del settore giovanile saranno prese da Ciccoianni e che, in seguito, si provvederà ad individuare le figure dell’allenatore della Primavera e del vice, dal momento che Marco Stella seguirà Di Mascio nell’esperienza al Teramo Calcio.