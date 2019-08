Ascoli-Pro Vercelli, Zanetti: Ottimo approccio

Mister Zanetti, al termine della netta vittoria sulla Pro Vercelli, ha commentato così la prestazione dei bianconeri:

“L’approccio alla gara è stato ottimo, abbiamo subito indirizzato il match a nostro favore, ma sul 2-0 abbiamo rallentato e la squadra non mi è piaciuta, c’è stato un quarto d’ora di follia in cui abbiamo mal interpretato la gestione del vantaggio. Negli spogliatoi mi sono arrabbiato, forse anche esagerando e nel secondo tempo siamo rientrati bene, il risultato è giustissimo, abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo posti, quello di superare il turno appunto e quindi sono contento”.

Un risultato che fa ben sperare il tecnico bianconero per la prossima stagione.