Auto contro albero a Polverigi, ferito conducente

Alle 5.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Polverigi di Ancona in via Guglielmo Marconi per incidente stradale.

Un ragazzo alla guida di una vettura, mentre percorreva via Marconi perdeva il controllo dell’auto, finiva la sua corsa, contro un cartello stradale poi contro un grosso albero. I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente, veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Ancona, successivamente hanno rimosso l’albero per poter recuperare la vettura e mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Sono stati fatti i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire le cause che hanno portato al verificarsi dell’incidente.