Auto contro furgone ad Osimo, feriti mamma e figlio

Nella mattinata di ieri alle 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo (AN) invia Molino Basso incrocio via Di Jesi per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si è scontrato un furgone con una Fiat Panda.

I vigili del fuoco hanno soccorso la mamma e il figlio che erano a bordo della vettura, affidati al personale del 118 venivano trasportati al pronto soccorso di Ancona, mentre l’autista del furgone veniva trasportato al pronto soccorso di Osimo. Messo in sicurezza i mezzi incidentali, utilizzando l’autogrù arrivata dalla Centrale di Ancona, i vv.f. hanno recuperato il furgone che era finito in un giardino privato.