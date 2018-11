Auto contro guardrail nella SS76, conducente ferito

Nel pomeriggio di ieri alle 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in SS76 direzione Fabriano nello svincolo per Moie per incidente stradale.

Un signore alla condotta di una Volkswagen Tiguan urtava e si infilava sotto il Guard Rail dello svincolo. I vigili del fuoco hanno soccorso l’infortunato, dopo le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Jesi, successivamente mettevano in sicurezza lo scenario dell’incidente. Il traffico ha subito un leggero rallentamento per poi tornare molto velocemente alla normalità.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del sinistro le stabilire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.