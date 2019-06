Come ogni anno, non mancano gli interventi di salvataggio in mare sulle coste marchigiane.

Erano le 15.00 circa di ieri quando gli agenti pattugliavano il litorale sud di Ancona ed in particolare la zona delle “due sorelle”. Ad un certo i poliziotti notavano che in mare vi erano due giovani, un ragazzo ed una ragazza di 21 e 24 anni che erano in palese difficoltà natatoria in quanto non riuscivano a ritornare presso la loro imbarcazione



I due, infatti, erano in balia della forte corrente che li aveva trascinati oltre alle boe rosse e lontano dal loro natante di circa 300 metri.

Vista la situazione gli agenti li raggiungevano e, fatti salire a bordo, li accompagnavano presso il natante sani e salvi ricevendo dai due “naufraghi” calorosi ringraziamenti non solo per il recupero in mare ma anche per il “passaggio” sulle moto d’acqua della Polizia.