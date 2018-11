Camion in fiamme sulla A14, nessuna persona ferita

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza ieri per un episodio avvenuto nel tratto marchigiano dell’autostrada A14.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 9:30 circa nell’area di servizio Esino est dell’A41, corsia nord tra i caselli di Ancona nord e Montemarciano, per un incendio di un camion.

Coinvolta nell’evento la cabina dell’autoarticolato e una parte del rimorchio. Sul posto due mezzi VF che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.

Fortunatamente nell’accaduto non è risultata Nessuna persona coinvolta né ferita, solo molta paura per chi si trovava in quel momento nell’area di servizio dell’A14.