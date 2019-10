Campagna Scuole Sicure, diverse operazioni ad Osimo

Nell’ambito dei controlli messi in campo dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo per la campagna “Scuole Sicure”, un programma di servizi preventivi e repressivi volti alla vigilanza nei pressi delle scuole cittadine e dove maggiore è la concentrazione di ragazzi e studenti, gli Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto, nella mattinata di ieri, 04 ottobre, all’arresto di un giovane osimano, di 29 anni, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente, probabilmente destinata al mercato dei giovani e giovanissimi.

L’operazione di polizia è stata condotta da agenti in borghese che, con la collaborazione delle unità cinofile della Polizia di Stato, provenienti dalla Questura di Ancona, si erano appostati nei pressi dell’istituto superiore Laeng-Meucci, sito in piazzale San Carlo, ad Osimo, per monitorare i movimenti di un individuo, già noto ai poliziotti osimani per reati analoghi, che da qualche giorno era stato notato aggirarsi sempre più spesso nei pressi dell’istituto scolastico.

Verso mezzogiorno, poco prima dell’uscita degli studenti, il soggetto veniva notato nuovamente aggirarsi nella piazza, ma, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi con passo svelto, probabilmente per disfarsi della sostanza stupefacente che occultava indosso.

Dalla perquisizione personale infatti sono emersi tre involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina in pezzi, pronta per essere ceduta.

Il controllo veniva quindi approfondito presso il domicilio dell’arrestato, dove, con l’ausilio del cane poliziotto Wally, addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti, venivano rinvenuti altri otto involucri contenenti la medesima sostanza ed un bilancino di precisione, utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, nella mattinata odierna, è stato sottoposto al giudizio direttissimo presso il Tribunale di Ancona.

Tali iniziative di polizia di prevenzione, volute fortemente dal Questore di Ancona, dr. Claudio Cracovia, saranno ripetute costantemente nel corso dell’anno scolastico per garantire la sicurezza e la tranquillità degli studenti osimani e delle loro famiglie.