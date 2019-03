Carpi-Ascoli 1-1, pari e patta al Cabassi per il Picchio

I bianconeri ottengono al Cabassi di Carpi un altro risultato positivo, il terzo in otto giorni: termina 1-1 il match con i ragazzi di Vivarini che si portano in vantaggio al 42′ pt con Ngombo, schierato dal 1′ e si fanno raggiungere al 2′ della ripresa da Poli. Il Picchio sale a quota 30 punti in classifica e domenica 10 marzo ospiterà al Del Duca il Livorno, che lunedì sera affronterà il Benevento nel posticipo di giornata.

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Sabbione, Kresic, Poli, Rolando; Mustacchio (23’ st Concas), Coulibaly, Pasciuti (37’ st Di Noia), Jelenic; Marsura (13’ st Vano); Arrighini. A disp.: Sambo, Marcjanik, Pezzi, Buongiorno, Vitale, Piscitella, Saric, Crociata, Wilmots. All.: Castori



ASCOLI (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Quaranta (1’ st Cavion), D’Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic (14’ st Ciciretti); Beretta, Ngombo (30’ st Ganz). A disp.: Bacci, Scevola, Rubin, Baldini, Iniguez, Rosseti, Chajia, Coly, Andreoni. All.: Vivarini

ARBITRO: Rapuano di Rimini

RETI: 42’ pt Ngombo (A), 2’ st Poli (C).

NOTE: ammoniti Pasciuti (C), Addae (A), Laverone (A). Espulso al 42’ st Ganz (A). Rec. 3’ pt, 6’ st.