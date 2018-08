Code sulla A14 Ancona-Pescara per ripristino incidente e veicolo in avaria

Ancora code in territorio marchigiano in particolare sulla A14 Ancona-Pescara per il ripristino di un incidente e per un veicolo in avaria.

Coda di 6 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per ripristino incidente, invece sulla A14 Ancona-Pescara al Km 287.9.

Coda di 1 km tra Pedaso e Grottammare per ripristino incidente sulla A14 Ancona-Pescara al Km 301.8 in direzione Taranto-



E ancora coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per veicolo in avaria su A14 Ancona-Pescara.

Gli aggiornamenti in tempo reale su: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do