Controlli intensi a Senigallia: due fermi per alcool e droga

In occasione del fine settimana gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia sono stati impegnati in numerosi controlli diretti al contrasto di reati predatori e uso di sostanze stupefacenti .

Tali attività di controllo hanno consentito di identificare oltre 55 veicoli e 70 persone alcune delle quali con pregiudizi di polizia.

I controlli hanno riguardato sia le aree ad alta densità residenziale che le zone più periferiche del comune ove nei scorsi giorni vi sono stati alcuni furti in abitazione.



Nel corso di un controllo operato alla Stazione ferroviaria, gli agenti notavano tre giovani che si stavano immettendo nel sottopassaggio che conduce alla Rocca e decidevano di fermarli. Questi dapprima fingevano di non aver sentito l’intimazione all’alt ma poi venivano seguiti dagli agenti e bloccati. Risultavano essere tre giovani originari del nord Africa ma da tempo presenti nel senigalliese ed uno dei tre con precedenti in materia di stupefacenti.

Gli agenti dopo averli identificati, notavano che uno di essi effettuava strani movimenti tenendo le mani all’interno di una giacca e dunque decidevano di sottoporre ad ulteriore controllo da cui emergeva che il soggetto era in possesso di un quantitativo di stupefacente, poi risultato essere hashish, del peso di poco inferiore a 10 gr. .

Il giovane F.A. di anni 20 circa veniva dunque segnalato in Prefettura quale assuntore.

Nel corso dei controlli stradali, poi gli agenti in via Arceviese notavano la presenza di un veicolo che procedeva in modo incerto. Gli agenti intimavano l’alt e sottoponevano l’uomo alla guida all’accertamento con alcoltest che forniva risultato positivo,

Infatti il conducente aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

L’uomo , di origini siciliane ma da tempo presente in provincia, pertanto, veniva sanzionato ai sensi del codice della strada e la patente gli veniva ritirata.