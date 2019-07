Croce chiesa Filottrano pericolante: nessun ferito

Intervento curioso che poteva avere un epilogo con feriti ma che il pronto intervento dei Vvf ha reso fortunatamente con lievi conseguenze.

Nel pomeriggio della giornata odierna, alle ora 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano di Ancona in via Rosselli presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli per rimuovere la croce in ferro sul tetto. I vigili del fuoco utilizzando tecniche S.A.F. (speleo, alpino, fluviale), sono saliti sul tetto rimuovendo la croce in ferro resa pericolante dal forte vento dei giorni scorsi. Non si segnalano persone coinvolte nell’episodio che poteva anche avere conseguenze diverse se non si fosse proceduto prontamente.