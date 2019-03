Derby Roma, ferito alla testa agente del XIV Reparto Mobile di Senigallia

L’Assistente Capo M.P. in forza ed in servizio al XIV Reparto Mobile di Senigallia, poco dopo le ore 19.00 dello scorso 2 marzo, a seguito di una sassaiola contro le Forze dell’Ordine e piccoli scontri tra i supporter di Roma e Lazio, nei pressi del Lungotevere Maresciallo Diaz, è stato colpito alla testa e, soccorso dal personale del 118 intervenuto che ha riscontrato un “trauma al capo occipitale con ferita lacero contusa con successiva sutura” per una prognosi di 10 giorni.

Il Reparto di Senigallia è stato impiegato in tanti contesti operativi critici ed anche in questa occasione era presente a Roma, per il derby calcistico Lazio – Roma, con 3 squadre.

A denunciare i fatti è il Segretario Generale Provinciale Siulp di Ancona Alessandro Bufarini che precisa: “Esprimo solidarietà e convinta vicinanza al collega rimasto ferito nell’agguato ad opera delle frange più estremiste del tifo, avvenuto prima dell’incontro di calcio, ma anche ferma condanna contro i soliti professionisti della violenza e di chi li spalleggia. Oggi, c’è bisogno di un forte investimento nelle Forze dell’Ordine, uomini e mezzi, a garanzia dei diritti delle persone oneste che hanno la necessità di passare una giornata tranquilla e felice alle manifestazioni sportive con le proprie famiglie.”



“Dobbiamo dare serenità alle persone e certezze agli operatori delle Forze di Polizia – prosegue Bufarini – affinché partecipare ad una manifestazione pubblica non sia più un pericolo.

Anche i recenti casi di Firenze, nella partita Fiorentina – Atalanta, dimostrano che vi sono alcuni personaggi che vanno allo stadio con il solo intento di dare sfogo alla loro bieca ed insaziabile violenza, che nulla ha a che vedere con il mondo del calcio e dello sport e con tutti i valori che essi esprimono.

La garanzia dei diritti dei cittadini passa attraverso migliori condizioni di lavoro dei poliziotti perché, oggi, non esiste più un impiego ‘facile’ e la massima operatività, in questo caso, del Reparto Mobile di Senigallia, che ha come peculiarità principale quella di svolgere quasi esclusivamente servizi fuori sede su lunghe e medie distanze, è completamente a carico dei colleghi che con abnegazione, spirito di sacrificio e professionalità cedono una quota parte dei propri diritti, per far funzionare il sistema”.

Proprio in queste ultime settimane, il Siulp ed altre 5 sigle sindacali, si stanno confrontando con il Dirigente del Reparto di Senigallia sugli orari di servizio e sulla contrazione dei diritti per soddisfare le crescenti esigenze di ordine pubblico.

“Su questo argomento – conclude Bufarini – faremo valere le Nostre rivendicazioni in occasione dell’incontro con il Dirigente del Reparto di Senigallia”.