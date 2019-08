Donna colta da malore ieri a Grotta Azzurra

Grande paura ieri nelle Marche per una persona colta da malessere.

Nel pomeriggio della giornata di ieri infatti, i Vigili del fuoco sono intervenuti via mare, nei pressi della Grotta Azzurra per soccorrere una signora presumibilmente colpita da un malore. La persona è stata stabilizzata, grazie ad un medico presente sul posto che ha agito rapidamente prima dell’arrivo dei soccorsi limitando i danni, e successivamente è stata trasportata al porto di Ancona dove ad attenderla c’era un”ambulanza della Croce Gialla per condurla al pronto soccorso per le cure del caso. Fortunatamente, grazie al pronto intervento di tutti, le conseguenze per la donna sono state lievi.