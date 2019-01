Nel primo pomeriggio della giornata odierna i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi e distinti interventi di soccorso.

Alle 13 circa sono intervenuti a Senigallia (AN) in via Campo Boario per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate, I vigili del fuoco hanno soccorso le due conducenti rimaste leggermente ferite, venivano trasportate al pronto soccorso dal personale del 118, successivamenta hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Alle 13,15 circa, sono intervenuti in A14 Corsia nord al km 214 + 700 tra le uscite di Ancona Sud e Ancona Nord per incendio furgone.Per cause in fase di accertamento andava a fuoco un furgone alimentato a gas metano in transito, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i resti dell’automezzo. La corsia nord per circa venti minuti rimaneva completamente chiusa al traffico, non risultano persone coinvolte.