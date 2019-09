Fiera della Birra di Monte San Vito festeggia 15 edizioni

Un “ponte di birra” collega le Marche con l’Alta Baviera, grazie alla Fiera della Birra di Monte San Vito, giunta alla 15a edizione.

Dopo un’interruzione di due anni, a causa del terremoto, fino al 1 settembre la cittadina dell’Anconetano torna a richiamare famiglie intere nel centro storico per gustare specialità originali, piatti locali e tipici, prodotti bavaresi e delle nazioni ospiti. Un legame, quello della Baviera con le Marche e Monte San Vito, nato nel lontano 2003, con un tour enogastronomico guidato dall’allora presidente della Camera di commercio italiana a Monaco, Klaus Gerard, che ha anche acquistato casa nel paese marchigiano. Una collaborazione sempre più stretta e convinta ha unito il comune alla Germania, sancita quest’anno dalla presenza alla Fiera dell’amministratore del distretto provinciale Weilheim-Schongau, signora Andrea Jochner-Weiss, ricevuta, oggi in Regione, dall’assessora alle Attività produttive, Manuela Bora. La delegazione tedesca era accompagnata dal sindaco di Monte San Vito, Thomas Cillo. “Da sempre i rapporti tra le Marche e la Germania, in particolare con il Land della Baviera, sono ampi e consolidati, basati sulla piena collaborazione, non solo commerciale – ha sottolineato l’assessora – La vostra presenza è un grande segnale di amicizia che apprezziamo e che consideriamo come base per sviluppare ulteriori rapporti”. Bora ha indicato tre assi strategici da valorizzare: collegamenti aerei, turismo, l’export. “La città di Monaco di Baviera e il suo aeroporto rappresentano il nostro grande Hub verso l’Europa e il mondo. Nel 2018 su 109 passeggeri da/per Monaco, soltanto 26 mila hanno volato la tratta diretta; i restanti hanno utilizzato Monaco come scalo per altre destinazioni. Potenziare i collegamenti garantirebbe notevoli benefici. La Germania è il primo mercato di provenienza dei flussi turistici stranieri verso le Marche: nel 2018 sono stati oltre 64 mila, con un incremento del 14% sul 2017. Anche per quanto riguarda l’esportazione, la Germania è il primo paese per le Marche, con una quota del 10,9% mentre le importazioni raggiungono un livello del 7,3%. La Regione Marche, in questo rapporto proficuo con la Germania, assegna un ruolo prevalente alla Provincia della Baviera”. L’amministratrice Jochner-Weiss ha sottolineato l’importanza del turismo per rafforzare i rapporti: “Vanno ulteriormente sviluppati, trovando opportunità vantaggiose per i reciproci mercati”. Il sindaco Cillo ha ricordato come la collaborazione sia nata “attraverso un’idea sviluppata, negli anni, dalla Pro Loco montesanvitese. La Fiera ha raggiunto un’importanza molto apprezzata. L’impegno comune è quello di svilupparla ancora di più, con nuove idee e nuove e iniziative. Quest’anno la novità è rappresentata da una birra speciale per gli intolleranti al glutine”.