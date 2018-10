Filt Cgil Marche, Valeria Talevi confermata segretaria

Valeria Talevi è stata confermata a grande maggioranza segretaria generale Filt Cgil Marche.

La conferma è stata ieri, all’11esimo congresso regionale della categoria che segue i trasporti.

In particolare, nel corso del dibattito, la Filt Cgil Marche ha puntato il dito contro i ritardi del trasporto pubblico locale sia su ferro sia su gomma e ha chiesto alla Regione la sottoscrizione dell’accordo con Trenitalia per 15 anni di contratto di servizio, che consentiranno nuovi investimenti e nuovi treni. Inoltre, la Filt ha chiesto maggiori certezze sia sulle risorse relative alle tariffe agevolate sia sulla necessità di sciogliere il nodo normativo della gara o affidamento in house.



L’assessore regionale Angelo Sciapichetti, presente al congresso che si è svolto ad Ancona, ha risposto che la Regione vuole andare a gara ma, al momento, tutto è bloccato per il caos normativo. All’appello, mancano, ad oggi, 4 milioni di euro per il settore, destinati alla riduzione dell’accisa regionale sulla benzina.

<Il trasporto pubblico locale, in questa situazione, rischia la mancanza di coperture per il servizio a danno dei cittadini>, sottolinea Valeria Talevi.

Anche il porto è stato al centro della discussione: la Filt Cgil ha espresso preoccupazione per i lavoratori dei silos dello scalo, circa 13, alcuni dei quali già licenziati a seguito della riduzione del lavoro e del progetto di abbattimento dei silos.

Per la Filt, porto, Interporto e aeroporto sono nodi cruciali per lo sviluppo delle Marche e del Centro Italia.