Furto di portafogli e cellulare, 25 enne arrestato

Nel corso di un servizio di controllo del territorio per la repressione dei reati predatori, avendo appreso di un furto consumato di un portafogli e di un cellulare, all’interno di un locale sito sul lungomare Italia, gli agenti intensificavano i controlli in città per tentare di recuperare la refurtiva.

Giungendo in zona Foro annonario, i poliziotti notavano un soggetto, già noto poiché pregiudicato che, alla vista degli agenti, tentava di allontanarsi e decidevano di fermarlo. Al momento del controllo gli agenti, notavano il nervosismo del giovane e, da accertamenti più approfonditi, lo trovavano in possesso di in portafogli al cui interno vi erano i documenti riconducibili alla persona a cui in mattinata erano stati rubati gli oggetti. Inoltre gli veniva trovato addosso un telefono cellulare del medesimo modello di quello rubato in mattinata. Il giovane tentava di giustificare il possesso degli oggetti dicendo di averli appena trovati ma ,considerati i precedenti e la distanza dal luogo in cui sono stati rubati, la versione fornita risultava poco credibile .I poliziotti dunque procedevano a denunciare per ricettazione il giovane N.M. di anni 25 circa, ed a restituire gli oggetti ritrovati al legittimo proprietario.