Immigrazione clandestina, sei sanzioni a Senigallia

Proseguono le attività di controllo del personale del Commissariato di P.S. di Senigallia finalizzato a reprimere le condotte illecite in materia di immigrazione clandestina.

In particolare, gli agenti sono stati impegnati in numerosi controlli presso alloggi situato sul territorio di competenza del Commissariato ed utilizzati da soggetti extracomunitari, tra l’altro, per acquisire il domicilio finalizzato ad ottenere il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno. Oppure, una volta ottenuto il permesso avendo dichiarato un certo domicilio, poi si trasferiscono in altro domicilio senza comunicarlo all’Autorità di P.S.

Poiché in passato sono stati riscontrati situazioni di illegalità che hanno condotto anche a deferire all’autorità giudiziaria soggetti, sia italiani che stranieri, che falsamente dichiaravano di ospitare un cittadino straniero, con il sol fine di consentire a questi di ottenere il titolo di soggiorno in Italia, i poliziotti hanno avviato una serie di controlli e riscontri che hanno condotto all’accertamento di sei casi di irregolarità.

In particolare, nell’effettuare le verifiche, gli agenti accertavano che, all’interno delle citate abitazioni, venivano rintracciati soggetti, titolari di permesso di soggiorno, per i quali i proprietari non avevano provveduto , come previsto dalla legge sull’immigrazione, a presentare al Commissariato di P.S. le relative dichiarazioni di ospitalità.

Per tale violazione, finalizzata a far emergere le situazioni di irregolarità che possono incidere sulla regolarità o meno del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale, sono state elevate sanzioni, a carico dei relativi proprietari\affittuari per circa 2.000 euro e verranno poi avviate procedere finalizzate a verificare le persistenza dei requisiti per il mantenimento del titolo di soggiorno in Italia.