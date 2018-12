Incendio appartamento a Chiaravalle di Ancona, un giovane intossicato

Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata, a Chiaravalle di Ancona in via Gramsci per un incendio.

Per cause in fase di accertamento, al terzo piano di una palazzina andava a fuoco il mobilio all’interno del bagno. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme confinandole al solo bagno,

successivamente hanno messo in sicurezza l’appartamento.



I fumi dell’incendio hanno annerito tutti i locali dell’appartamento, un trentatreenne residente al quarto piano è stato portato al pronto soccorso per aver respirato fumo nell’intento di soccorrere l’anziano residente nell’appartamento dove si erano sviluppate le fiamme che ne usciva illeso.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile.