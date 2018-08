Incendio ieri sulla A14 nel fermano: grossi disagi

Prima giornata di contro esodo e ieri, per chi è passato dalle coste adriatiche, ha trova una situazione del traffico decisamente complicata nelle Marche.

Il tratto di A14 in direzione Sud tra i caselli di Fermo e Grottammare è rimasto chiuso dopo l’incendio di un mezzo pesante avvenuto giovedì notte in galleria Castello, e per chi invece è ha viaggia verso Nord l’autostrada ha consigliato addirttura di passare per Roma per evitare le lunghe code dovute ai restringimenti di carreggiata.

La concomitanza del provvedimento con crescenti volumi di traffico stava “determinando 14 km di coda tra Giulianova e Pedaso verso Ancona e 4 Km di coda verso Pescara