Incendio in abitazione ad Offagna, un ustionato

Nella tarda mattinata della giornata odierna alle 11 circa, I vigili del fuoco sono intervenuti a Offagna di Ancona in via Polverigi per incendio abitazione.

Per cause in fase di accertamento, un signore mentre effettuava dei lavori di impermeabilizzazione innescava un incendio nella sua abitazione, riportando delle ustioni. Il personale del 118, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il malcapitato al pronto soccorso di Torrette. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avvolgevano dei tendaggi e messo in sicurezza il sito.

Ora sono al lavoro le forze dell’ordine per valutare quale sia state le esatte cause delle fiamme.