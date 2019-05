Incidente a Montemarciano, autista sbalzato fuori dal mezzo

Nella mattinata di oggi, alle ore 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Marina di Montemarciano SS16 per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate tre autovetture, l’autista della Fiat 500 veniva sbalzato fuori dall’abitacolo. Le tre persone ferite venivano trasportate al pronto soccorso dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno assistito il personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La Strada Statale 16 per circa sessanta minuti è rimasta chiusa al traffico, sul posto anche l’eliambulanza. Dopo poco la situazione è stata pienamente ristabilita e il traffico è velocemente ritornato alla normalità.