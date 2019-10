Incidente a San Biagio, scontro tra vettura e fuoristrada

Nel pomeriggio della giornata odierna, alle ore 17,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo località San Biagio di Ancona per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, una vettura e un fuoristrada si sono scontrati, dopo l’urto la vettura si rovesciava rimanendo su di una fiancata nella corsia di marcia. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente affidandolo al personale del 118 per trasporto al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dello scontro.

Ora sono al vaglio le forze dell’ordine per una ricostruzione esatta di quanto è accaduto e le diverse responsabilità.