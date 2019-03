Incidente nella notte a S. Marcello, ferito un ragazzo

Nella notte alle 1.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Marcello di Ancona in via Montelatiere per incidente stradale.

Un ragazzo alla guida di una Fiat Panda, perdeva il controllo della vettura, urtava la colonna dei contatori del gas, energia elettrica e acqua della vicina scuola per poi rovesciarsi. I vigili del fuoco hanno soccorso l’infortunato, veniva trasportato al pronto soccorso di Jasi dal personale del 118 per accertamenti, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è avvenuto.