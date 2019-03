Incidente stradale a Porto Recanati, la bimba è cosciente e respira spontaneamente

La bimba di dieci anni ricoverata in Rianimazione pediatrica al Salesi di Ancona dopo l’incidente avvenuto sulla SS16 Adriatica nei pressi di Recanati, è cosciente e respira spontaneamente.

Sono stabili le condizioni del bimbo di 8 anni, figlio della donna, anche lui ferito nello schianto e ricoverato in Rianimazione. Per entrambi, fanno sapere gli Ospedali Riuniti in un bollettino medico, la prognosi è ‘riservata’ e necessitano di monitoraggio intensivo.

I genitori, Gianluca Carotti, 47 anni ed Elisa Del Vicario di 40, entrambi di Castelfidardo, sono invece morti nello schianto provocato da un 34enne pregiudicato marocchino che è arrestato per omicidio stradale.



L’uomo ha precedenti per droga ed era alla guida di un’Audi A6, che ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con la Peugeot 208 della famiglia. In auto con lui c’erano due connazionali che sono rimasti feriti.

Marocchino pregiudicato distrugge famiglia di Castelfidardo in un frontale