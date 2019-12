Incidente sulla SS Arceviese, due persone ferite

Nel primo pomeriggio della giornata odierna, alle ore 14 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Arceviese SS360 km15+300 per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate tre autovetture, due persone a bordo delle auto rimanevano incastrate. I vigili del fuoco utilizzando attrezzature e tecniche specifiche hanno estratto le due persone incastrate affidandole al personale del 118, venivano trasportate al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La SS 360 per la durata dell’intervento è rimasta chiusa al traffico per poi rientrare la situazione lentamente alla normalità come traffico e viabilità.