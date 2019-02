Lecce-Ascoli, dg Lovato: Giusto sospendere la gara

Dopo la decisione di rinviare il match Lecce-Ascoli a data da destinarsi, questo il commento del Direttore Generale binconero Gianni Lovato.

“Sia i calciatori del Lecce che i nostri erano concordi sul fatto che non era il caso di proseguire la partita, tutti eravamo scossi e turbati dall’accaduto. Noi e i dirigenti del Lecce ci siamo messi in contatto coi vertici della Lega nella persona di Balata, col Presidente Federale Gravina e con i massimi dirigenti arbitrali e tutti hanno convenuto sulla bontà della decisione. Non sarà domani il recupero, ma a data da destinarsi. Dal nosocomio di Lecce arrivano per fortuna notizie confortanti sulla salute di Scavone, ma sarà il Lecce stesso ad aggiornare sulle condizioni dello sfortunato calciatore”.