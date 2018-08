Magazzino agricolo in fiamme a Collemalvano, nessun ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19:00 circa in località Collemalvano di Fabriano per l’incendio scoppiato all’interno di un magazzino agricolo.

Le fiamme hanno dunque coinvolto del materiale vario presente all’interno della struttura..

Nella zona sono immediatamente arrivati gli agenti appartenenti alla squadra dei Vigili del Fuoco giunti sul posto con autopompa e autobotte. Si sono immediatamente impegnati a circoscrivere la zona ed a spegnere le fiamme portando molto velocemente all’esterno il materiale interessato per la bonifica del caso.

Non si segnalano persone coinvolte né ferite ma sono al lavoro le forze dell’ordine per capire le cause che hanno innescato le fiamme.