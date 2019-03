Maltempo ad Ancona, numerose situazioni di criticità

Nella giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti in distinti interventi di soccorso.

Alle 13.45 sono intervenuti a Varano di Ancona per un trattore rovesciato mentre stava lavorando in un campo. I vigili drl fuoco utilizzando l’autogù hanno ancorato il trattore e successivamente raddrizzato. Non si segnalano persone ferite.

Alle 14.45 sono intervenuti sulla strada Corinaldese in località Grazie per incidente stradale. Uno scontro ha coinvolto due autovetture e due autofurgoni di cui uno parcheggiato al lato della sede stradale adibito alla vendita ambulante della frutta. I vigili del fuoco hanno soccorso una donna ferita seriamente, veniva trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso di Senigallia, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.



Alle 15,30 circa sono intervenuti a Jesi in via Roma per un tromba d’aria. La copertura di una pensilina di un distributore di carburante , per le foti raffiche di vento è stata scoperchiata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la copertura rimasta rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano danni a persona.

Alle 16.45 circa sono intervenuti a Jesi in via Della Fornace per un tromba d’aria. L’insegna di un centro commerciale veniva divelta per le foti raffiche di vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’insegna rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano danni a persona.

Tutt’ora la provincia è interessata da foti raffiche di vento, i vigili del fuoco stanno intervenendo in numerosi interventi dovuti alle forti raffiche di vento.