Maltempo, diversi interventi dei VVF ad Ancona

Meteo avverso ha flagellato nella giornata odierna la provincia dorica causando qualche problema alla cittadinanza.

I vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per il maltempo che ha colpito la provincia di Ancona.

Maggiormente colpito il territorio di Jesi e zone limitrofe con interventi soprattutto per allagamenti di locali seminterrati.

Sulla costa danni per alberi caduti in strada a Portonovo.

Interventi anche ad Ancona per allagamenti e rami caduti.

Dal primo pomeriggio effettuati circa 30 interventi mentre circa 85 sono state le chiamate da evadere.

Per far fronte alle numerose richieste sono stati richiamati in servizio 10 vigili del fuoco di turno libero.