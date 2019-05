Maltempo, numerosi inteventi nelle Marche

Continua l’emergenza maltempo nella nostra regione, i vigili del fuoco nella giornata di ieri hanno effettuato numerosi soccorsi, dalla mezzanotte, Ancona 30 interventi, Pesaro Urbino 11, Macerata 14 e Ascoli Piceno 16. per la rimozione di alberi caduti, ostacoli al traffico, incidenti stradali ecc.

Ad ancona alle ore 15,30 circa sono intervenuti ad Ancona in via Cesare Battisti per incidente stradale, I vigili del fuoco hanno soccorso i due autisti delle vetture coinvolte, dopo le prime cure sul posto venivano trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Ad ancona alle ore 16 circa sono intervenuti a Monsano di Ancona in via Carbonara per incidente stradale, I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza una vettura rimasta su una fiancata al centro della carreggiata, al nostro arrivo il conducente era già stato soccorso dal personale del 118.



Ad ancona alle ore 17,45 circa sono intervenuti ad Ancona in via Flavia per parti di intonaco cadute sulla via sottostante, I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno verificato il viadotto sopra via Flavia interessato dal distacco, rimuovendo tutte le parti di immediato pericolo, non si segnalano persone coinvolte