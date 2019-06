Maltratta e violenta la moglie, 40 enne in carcere

Orribile storia di violenza in famiglia che ha avuto il suo giusto epilogo.

Un marito, 40enne, è stato arrestato dai militari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcerere per reiterati soprusi nei confronti della moglie all’interno delle quattro mura domestiche.

Mesi di violenze fisiche, sessuali e vessazioni nei confronti della moglie, madre di due figli. Le hanno ricostruite con indagini condotte in maniera molto rapida i carabinieri di Monteprandone dopo la denuncia della donna arrivata solo qualche giorno fa.



L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni e minacce nei confronti della donna e dovrà pagare il conto con la giustizia.