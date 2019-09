Occupazione, si interrompe la crescita nelle Marche

Dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Marche sui dati odierni relativi al mercato del lavoro diffusi da Istat, nel II trimestre 2019 si interrompe la crescita degli occupati di 15 anni e più nelle Marche. Si registra infatti la diminuzione del 2,0% al confronto con il II trimestre 2018, in contro tendenza alla dinamica positiva registrata nei sette trimestri precedenti. In media nazionale si osserva una tenuta con il +0,3%.

Valutando la variazione della media degli occupati degli ultimi 4 trimestri disponibili (III trimestre 2018-II trimestre 2019) rispetto ai 4 precedenti (III trimestre 2017-II trimestre 2018) al fine di attenuare le oscillazioni trimestrali dovute ai dati non destagionalizzati – specifica Marco Pantaleoni, Responsabile Area Lavoro e Sindacale di Confartigianato Marche – la dinamica nel nostro territorio è positiva e pari al +0,8%, più intensa della crescita media nazionale (+0,5%).

Tornando al dato riferito al II trimestre dell’anno in corso, evidenziamo che, in termini di genere, la diminuzione è determinata dalla componente maschile che segna il -3,6%, mentre la femminile il +0,2%; in relazione alla posizione professionale, crescono gli indipendenti con il +2,3%, mentre segno meno per i dipendenti (-3,4%) e tra i comparti -13,4% le Costruzioni, -2,8% il Manifatturiero e sostanziale tenuta per i Servizi (-0,4%). Anche in questo caso – riprende Pantaleoni – volendo osservare la dinamica nell’arco degli ultimi 12 mesi disponibili, la crescita complessiva precedentemente indicata dello 0,8% degli occupati nelle Marche è determinata da un importante incremento dell’occupazione femminile (+4,0%), degli indipendenti (+3,3%) e dei Servizi (+3,4%).



Infine, un accenno al tasso di occupazione (15-64 anni) che nel II trimestre 2019 si attesta al 64,9% (5,5 punti percentuali in più della media nazionale), quello di disoccupazione (15 anni e più) al 9,3% (9,8% in Italia) e quello di attività (15-64 anni) al 71,7% (66,0% la media nazionale)