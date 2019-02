Confartigianato della zona di Fabriano aderisce alla richiesta di mantenere aperto il reparto di Ostetricia fabrianese, una struttura indispensabile per i cittadini dell’entroterra.

La Confartigianato, afferma il responsabile territoriale Fabrianese Federico Castagna apprezza la volontà delle Amministrazioni comunali di battersi per una esigenza del territorio e gli artigiani, le piccole imprese e le loro famiglie sono al loro fianco. Se ci sono disposizioni restrittive, queste non possono essere applicate indistintamente, la zona montana ha bisogno del reparto di ostetricia quindi sosteniamo la battaglia degli amministratori e dei cittadini e chiediamo alle Istituzioni tutte di unirsi ed individuare le giuste soluzioni per mantenere il reparto di maternità a Fabriano. Chiudere una struttura che ha sempre lavorato bene, nel massimo rispetto degli standard di sicurezza, con dieci medici ginecologi.