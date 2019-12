Porti, Confartigianato plaude accordo Marche-Abruzzo

Confartigianato Trasporti Marche giudica positivamente l’intesa sottoscritta dal Presidente dell’AdsP Giampieri con il Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo.

Confartigianato Trasporti Marche giudica positivamente l’intesa sottoscritta dal Presidente dell’AdsP Giampieri con il Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo a sostegno del prolungamento dei Corridoi lungo l’Adriatica che permetterà lo sviluppo della mobilità adriatica.

Una richiesta alla UE foriera dello sviluppo dei traffici di merci e persone sia sull’Adriatica ma anche sulle trasversali adriatico tirreno con effetti positivi sulla SS 76 Ancona Civitavecchia. Una richiesta questa avanzata da Confartigianato Trasporti Marche da due anni che consentirà la crescita del sistema portuale Adriatico collegato a Civitavecchia mettendo in rete la macro regione Ionio Adriatico ed i Paesi Baltici. Ci auguriamo che in questo contesto possa essere ripreso anche il percorso per l’ampliamento dell’A 14 nelle Marche sud per consentire anche una mobilità turistica dei ns. territori.