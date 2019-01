Primo Nato 2019 nelle Marche è di Fano: si chiama Bilal

Come ogni anno per Capodanno si svolge la particolare sfida per vincere il titolo di Primo bimbo nato dell’anno.

Per il 2019 è la città di Fano a battere il record in questa particolare “gara” dei primi nati nella regione Marche.

A venire alla luce per primo nel nuovo anno è stato un bimbo straniero di nome Bilal, che ha battuto tutti sul tempo, nascendo un minuto esatto dopo la mezzanotte.



Il primo nato in Italia, invece, vede in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte all’Ospedale San Carlo di Potenza.