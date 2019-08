Ragazzo disperso in mare ritrovato senza vita alla Palombina

I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 17:30 circa nello specchio di mare antistante Palombina Nuova per la ricerca di un ragazzo disperso in mare. A dare l’allarme due suoi compagni.

Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento VVF porto di Ancona per effettuare le ricerche in superficie ed è arrivata in supporto una squadra di sommozzatori da Teramo per le ricerche sotto il pelo dell’acqua.

Le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera hanno inizialmente dato esito negativo.

Il ragazzo disperso in mare nella zona antistante Palombina Nuova è stato ritrovato senza vita e caricato a bordo del gommone dei Vigili del fuoco.

Il corpo è stato portato al porto di Ancona a disposizione delle autorità competenti.